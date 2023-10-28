Экономисты назвали последствия повышения ключевой ставки в России

Экономисты Рогов и Тумин назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 15%

Эксперты рассказали «Известиям» о последствиях повышения Центробанком России ключевой ставки до 15 процентов годовых. Экономисты заявили, что данное решение повлияет на курс валюты, рынок ценных бумаг и сферу недвижимости.

Сергей Рогов, руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни», подчеркнул, что ожидается проседание в цене облигаций с фиксированным купоном. Ставка по «длинным» облигациям федерального займа может вырасти до 13 процентов годовых. На акции повышение ключевой ставки не повлияет.

Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи», предположил, что из-за повышения ключевой ставки может вырасти дисконт при продаже недвижимости на вторичном рынке. Собственники, по словам эксперта, предпочтут либо снижать цену, либо сдавать жилье в аренду.

Валерий Тумин, директор рынков РФ и СНГ fam Properties, заявил, что решение ЦБ поможет укрепить курс рубля в отношении к западным валютам.

