Премьер Нидерландов заявил о желании занять пост генсека НАТО

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что ему интересна должность генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ранее подавший в отставку, заявил о желании занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в интервью голландской радиостанции Den Haag FM.

По словам Рютте, должность генерального секретаря даст ему возможность внести свой вклад в ситуацию на международной арене в период серьезных глобальных изменений. Премьер добавил, что ему в целом интересна работа на международной позиции.

Глава нидерландского правительства отметил, его возможности на данный момент ограничены в связи с небольшим количеством вакансий. Он также подчеркнул, что на международные позиции есть много претендентов среди женщин. «Но если такая возможность появится, даже через несколько лет, я буду открыт для нее», — говорит Рютте.

Ранее премьер-министр Нидерландов рассказал, что выступает за создание независимого палестинского государства. «Нидерланды привержены созданию независимого и безопасного палестинского государства в дополнение к безопасному Израилю», — заявил он.

