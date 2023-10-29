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08:14, 29 октября 2023Моя страна

Начались съемки первого российского фильма о женщинах-ученых

Во Владивостоке начались съемки первого российского фильма о женщинах-ученых

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке стартовали съемки документального фильма о женщинах-ученых «Наука женского рода». Об этом сообщает VladNews.

Главные роли в «Науке женского рода» отведены дальневосточным исследовательницам, которые сыграют в фильме самих себя. Картина построена на монологах героинь и кадров-моментов из их рабочей жизни.

Съемки будут проходить в Дальневосточном федеральном университете и Тихоокеанском океанологическом институт имени В. И. Ильичева ДВО РАН, где работают героини. Также будут задействованы городские объекты и остров Русский.

В начале ноября главные герои киноленты выступят с открытой лекцией в формате Science Slam – эти кадры войдут в итоговую картину.

Выход фильма «Наука женского рода» запланирован на весну 2024 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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      Варвара Кошечкина
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