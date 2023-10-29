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17:45, 29 октября 2023Мир

Полицию штата Мэн предупреждали за месяц до атаки Льюистонского стрелка

За месяц до атаки Льюистонский стрелок угрожал сослуживцам

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция американского штата Мэн получила предупреждение за месяц до атаки Роберта Карда, известного как Льюистонский стрелок. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в сентябре 2023 года Кард, работавший инструктором по огнестрельному оружию, угрожал сотрудникам своей базы и сослуживцам, о чем те немедленно известили полицию. Силовики усилили патрулирование и вели активный розыск Карда, однако поиски результата не дали.

Усиленный режим патрулирования возле дома стрелка продолжался около двух недель. Шериф округа заявил, что не может вспомнить, какие действия предпринимались силовиками после того, как подозреваемого не удалось обнаружить. При этом в ФБР заявили, что никаких данных о Карде до ЧП они не получали.

Вечером 25 октября Робертом Кард устроил стрельбу в городе Льюистон. Ее жертвами стали 18 человек, 13 получили ранения.

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      Владимир Седов
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