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11:50, 29 октября 2023Силовые структуры

Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Молдавии

В Молдавии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом по делу о терроризме

Фото: пресс-служба пограничной полиции Молдавии

В Молдавии задержали 35-летнего россиянина, которого в РФ объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Он подозревается в причастности к террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями. Мужчина въехал в Молдавию через приднестровский участок границы ночью 28 октября, однако тот отказался в базе Интерпола.

До решения суда об экстрадиции задержанный помещен в СИЗО. Там он пробудет 72 часа.

Ранее сообщалось, что экс-полковнику ФСБ Дмитрию Сенину предоставили убежище в Черногории и отказались выдавать его России.

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      Илона Палей
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