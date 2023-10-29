Уволенный за разговор на русском киевский таксист обратился к украинцам

Уволенный за разговор на русском киевский таксист поблагодарил за поддержку

Уволенный за разговор на русском языке киевский таксист обратился к соотечественникам на украинском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Мужчина заявил, что нигде не прячется и остается у себя дома, вопреки слухам, распространяющимся в сети.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома», — сказал мужчина в видеообращении.

Резонанс вызвало видео, на которое попал таксист. Водитель отказался общаться с пассажиркой на украинском языке и отказался везти ее дальше. После этого инцидента на мужчину обрушился негатив в соцсетях, хотя многие соотечественники поддержали водителя.