Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:55, 29 октября 2023Бывший СССР

Уволенный за разговор на русском киевский таксист обратился к украинцам

Уволенный за разговор на русском киевский таксист поблагодарил за поддержку

Фото: Viktor Bystrov / Unsplash

Уволенный за разговор на русском языке киевский таксист обратился к соотечественникам на украинском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Мужчина заявил, что нигде не прячется и остается у себя дома, вопреки слухам, распространяющимся в сети.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома», — сказал мужчина в видеообращении.

Резонанс вызвало видео, на которое попал таксист. Водитель отказался общаться с пассажиркой на украинском языке и отказался везти ее дальше. После этого инцидента на мужчину обрушился негатив в соцсетях, хотя многие соотечественники поддержали водителя.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

      Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть отобранных Западом детей

      МИД Франции осудил атаки Израиля по гражданскому населению Палестины

      «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

      Уволенный за разговор на русском киевский таксист обратился к украинцам

      Врач назвала указывающие на стресс неожиданные симптомы

      «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

      Стал известен план наземной операции Израиля в секторе Газа

      Из Ливана выпустили 10 ракет по Израилю

      ВСУ обстреляли Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости