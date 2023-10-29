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22:34, 29 октября 2023Силовые структуры

В ДНР нашли застреленной семью из девяти человек

СК: в Волновахе в ДНР нашли застреленной семью из девяти человек

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В частном доме в городе Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) нашли застреленной семью из девяти человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело. Как пишут «Известия» со ссылкой на соседей, родственники собрались в доме на праздник, семью жители назвали благополучной. По данным источника РЕН ТВ, тела обнаружили в кроватях в разных комнатах.

Издание Baza в Telegram-канале пишет, что ночью у жителей произошел конфликт с неизвестными людьми в форме.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил снайпера отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Фиклинца к 25 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя. По версии следствия, в марте 2022 года Фиклинец был на боевой позиции на одной из улиц Мариуполя и заметил идущего по ней мирного жителя. Осужденный выстрелил в мужчину из автомата.

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      Марина Совина
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