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19:43, 31 октября 2023Силовые структуры

Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

Адвокат Кудряшов: засудить за оскорбления возможно, если записать брань на видео

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Адвокат Константин Кудряшов рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления. Его цитирует издание NEWS.ru.

Кудряшов объяснил, что в суде потерпевшему нужно будет доказать, что его оскорбили. Для этого нужны показания свидетелей, аудио- или видеозаписи произошедшего. Например, можно записать момент брани на свой телефон. Это будет самым объективным доказательством.

Кроме того, для составления иска нужно указать фамилию, имя и отчество грубияна и его адрес проживания. Чтобы знать эти данные, лучше сразу же вызвать полицию на место инцидента. И если суд встанет на сторону потерпевшего, то тот сможет получить компенсацию: она будет примерно равна себестоимости затраченных усилий. А для того, чтобы получить большую компенсацию, придется потратить гораздо больше сил. Именно поэтому, по мнению Кудряшова, чаще всего оскорбленные граждане проглатывают обиду, оскорбляют в ответ или реагируют насилием.

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      Екатерина Кашурникова
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