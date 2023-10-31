По «Смешарикам» снимут фильм

Создатели «Смешариков» снимут первый игровой фильм

Создатели популярного мультсериала «Смешарики» снимут игровой фильм с актерами по вселенной героев. Сценаристом картины выступит писатель-фантаст, автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Об этом сообщает ТАСС.

Приключенческая комедия получила название «Космическая экскурсия», главными героями фильма станут Крош и Ежик. По сюжету, друзья находят необычный прибор, который переносит их в компьютерную игру. В ней они оказываются людьми — двумя мальчиками, которые находятся на терпящем бедствие космическом корабле. Главные герои должны разобраться, что происходит, и спасти всех.

«Мне над этим проектом было интереснее работать, чем над своими сценариями. Мне кажется, что этот фильм станет не только популярным семейным фильмом в момент выхода, но и останется на долгие годы любимым фильмом у наших детей, подростков и взрослых», — сказал Лукьяненко.

Премьера картины запланирована на 2026 год.