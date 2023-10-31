Популярная модель OnlyFans рассказала о самом прибыльном заказе клиента

Популярная модель OnlyFans Тейлор ЛаВи раскрыла, какой заказ клиента стал самым прибыльным для нее. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что продала сливочное масло, которое было у нее между грудями на опубликованном на платформе снимке, за 15 тысяч долларов.

Модель опубликовала снимок со сливочным маслом между грудями и в шутку устроила аукцион по продаже этого продукта. По словам ЛаВи, ее подписчики начали всерьез предлагать за масло деньги: сначала пять долларов, после десять долларов, а затем один мужчина предложил ей 15 тысяч долларов, и она согласилась.

«Моя мать занимается кейтерингом, поэтому я спросила у нее, как я могу отправить сливочное масло. И я отправила этому мужчине масло и еще одно фото меня с этим маслом», — отметила ЛаВи. Модель добавила, что полученные деньги она раздала случайным людям в торговом центре и сняла об этом ролик для своего YouTube-канала.

Ранее звезда OnlyFans Энни Найт раскрыла свои миллионные заработки. В TikTok она рассказала, что зарабатывает более 150 тысяч австралийских долларов (почти девять миллионов рублей) в месяц.