Бывшему главе похоронной службы дали десять лет тюрьмы за многомиллионные взятки

В Приморье экс-главе похоронной службы дали 10 лет тюрьмы за 320 млн руб. взяток

Суд Владивостока приговорил к десяти годам тюрьмы бывшего директора МУПВ «Некрополь», обвиняемого в незаконном получении 320 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 204 («Незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции»»), части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 4 статьи 160 («Растрата с использованием служебного положения») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с обязанностью выплатить штраф в размере 300 миллионов рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием ритуальных услуг, сроком на семь лет.

Судом установлено, что за период с марта 2005-го по сентябрь 2017 года осужденный получил от коммерческих организаций денежных вознаграждений и взяток на общую сумму более 320 миллионов рублей. За указанные средства он пообещал руководителям беспрепятственную коммерческую деятельность, в том числе беспроблемное оформление на погребение и кремацию. Кроме того, в период с декабря 2016-го по сентябрь 2017 года директор МУПВ «Некрополь» заключил фиктивный контракт на аренду специальной техники для нужд организации, а оплату по нему присвоил себе.