Россиянин из Саратова стал мэром города в стране на другом конце света

Переехавший из Саратова Михаил Краснов стал мэром колумбийского города Тунха

На выборах мэра в колумбийском городе Тунха победил россиянин Михаил Краснов. Об этом сообщает Cambiocolombia.

За 45-летнего уроженца Саратова проголосовали почти 32 процента избирателей. Михаил Краснов баллотировался как независимый кандидат при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас», основанной бывшим президентом Колумбийского конгресса Роем Баррерасом. Кандидат из страны на другом конце света победил с отрывом в десять процентов, занявший второе место Джон Эрнесто Карреро набрал всего 21,65 процента.

Краснов переехал в Колумбию 15 лет назад, до победы на выборах он преподавал экономику в местном педагогическом и технологическом университете. Саратовец говорит на шести языках, получил диплом Берлинского университета имени Гумбольдта, защитил докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии в Волгоградском государственном университете.

Местные называют Краснова «эль русо» (русский) и всецело ему доверяют. Краснов считает, что жители Тунхи решили поддержать его потому, что у него свежий взгляд на политику, а также потому, что они устали от повсеместной коррупции.

Тунха расположена в 130 километрах от столицы Колумбии Боготы, там живет около 200 тысяч человек. Это студенческий город, но рядом с ним есть месторождение изумрудов, которое активно разрабатывается.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе после скандала из-за хищения бюджетных средств у мэра похитили детей. Злоумышленники связались с родителями молодых людей и пригрозили, что сожгут их заживо, если они не вернут украденные деньги.