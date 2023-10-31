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12:23, 31 октября 2023Бывший СССР

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях

Лукашенко: Минск поставил вопрос о компенсациях из-за задержки запуска БелАЭС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

«По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было», — сказал он. Белорусский лидер уточнил, что ответственность за нарушение сроков ввода станции несет российская сторона.

По его словам, Россия предложила варианты и по цене на свежее ядерное топливо (будет как для станций в РФ), а также по гарантийному сроку на пять лет. Лукашенко спросил чиновников, удовлетворяет ли это белорусскую сторону, отметив, что республике хватает электричества, но есть договор.

В марте сообщалось, что правительство Белоруссии поручило подписать с Россией протокол о кредите на постройку АЭС. Россия должна была согласовать проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС.

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      Кристина Есикова
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