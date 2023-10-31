На Украине намекнули на бесполезность беспилотников Bayraktar TB2

Офицер ГУР Украины Валюх едва не назвал бесполезными беспилотники Bayraktar TB2

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх едва не назвал бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2. Его слова приводит издание Defense News.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования», — заявил офицер.

Он уточнил, что эти беспилотники для нанесения ударов чаще применялись в 2022 году. Сейчас же, из-за укрепления российской обороны, их применение ограничено. Например, последний полет ТВ2, который наблюдал Валюх, продлился полчаса.

Ранее командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что российские военные имеют значительное преимущество в применении FPV-дронов. По его словам, на линии фронта в воздухе постоянно присутствуют российские беспилотники.