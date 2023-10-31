Экс-президента США Дональда Трампа поймали на оговорках в стиле Байдена

Бывшего американского лидера Дональда Трампа поймали на оговорках в стиле президента США Джо Байдена во время предвыборных мероприятий. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет газета, любивший пародировать ошибки Байдена политик сам начал допускать оплошности во время встречи с избирателями. Так, 29 октября, в Су-Сити, штат Айова, Трамп ошибочно поблагодарил сторонников Су-Фолс, города в Южной Дакоте, расположенного примерно в 120 километрах от него, поправив себя только после сообщения об ошибке.

«В последние недели кандидат в президенты также призывал своих сторонников не голосовать и утверждал, что победил на выборах экс-президента США Барака Обаму», — сказано в публикации.

Отмечается, что в своих последних комментариях, связанных с обострением конфликта между Израилем и Палестиной, Трамп также неоднократно неправильно произносил название вооруженной группировки, которая управляет сектором Газа.

«Участившиеся словесные ошибки Трампа угрожают подорвать одно из самых мощных направлений атаки республиканцев и всю суть его сценической пантомимы: аргумент о том, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом», — пишет газета.

Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что в поведении президента страны Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций. «Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста… Это не личное оскорбление, это реальность», — указал он.