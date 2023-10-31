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21:03, 31 октября 2023Россия

Путин сменил главу Вологодской области

Президент Путин сменил главу Вологодской области Кувшинникова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вместо него российский лидер назначил временно исполняющим губернатора Георгия Филимонова. Кувшинников попросил Путина о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Филимонов ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Кувшинников руководил регионом 12 лет. Принимая отставку, Путин отметил, что за время работы губернатора в лучшую сторону преобразились город и область. «Надеюсь, что в целом Вы сами довольны той работой, которая проделана», — добавил он.

Экс-губернатор выразил желание «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем».

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      Марина Совина
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