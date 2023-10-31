Раскрыто происхождение загадочной пирамиды в лесах у резиденции Карла III

В лесах возле шотландской резиденции короля Карла III располагается загадочная пирамида. Издание The Sun раскрыло ее происхождение.

Гранитная пирамида высотой десять метров известна под названием каирна принца Альберта. Ее возвели возле замка Балморал в 1862 году по приказу королевы Виктории, которая правила Британской империей в то время. Годом ранее она овдовела и решила таким образом увековечить память своего мужа принца Альберта.

Всего в парке 16 каирнов, но прочие не так похожи на египетские пирамиды. Первый построил сам принц Альберт, чтобы отметить приобретение имения в Балморале. Большую часть остальных возвели в честь свадеб детей Альберта и Виктории.

Два последних каирна появились в Балморале в 2012 году, когда мать Карла III, королева Елизавета II, праздновала 60-летие своего правления.

Ранее сообщалось, что во время летнего отдыха в Балморале Елизавета II развлекалась ловлей нетопырей. Придворные по ее приказу гонялись за летучими мышами с сачками в руках, а она подбадривала их криками.