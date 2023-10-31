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12:55, 31 октября 2023Из жизни

Разведенные родители поругались из-за праха сына

Разведенная пара из Китая обратилась в суд из-за праха сына

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В Китае разведенные супруги поругались и обратились в суд из-за праха своего сына. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина по фамилии Лян и мужчина по фамилии Хуан поженились в 1985 году. Через год у них родился сын, которого назвали Сяохуан. В 2015 году пара развелась, а в 2017 году Сяохуана, которому к тому времени исполнилось 32 года, не стало. Это событие ухудшило и без того плохие отношения бывших супругов. Родители не смогли решить, где останется прах сына, и задумали его поделить.

Это стало причиной очередной ссоры. Лян обратилась в суд и заявила, что бывший муж присвоил себе весь прах целиком. Кроме того, по ее словам, он оставил его в городе Тайцан, хотя большая часть родственников Лян лежит в Шанхае. Она потребовала у мужа перевезти урну с прахом в Шанхай и выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.

Хуан в ответ сообщил суду, что забрал лишь свою половину праха. По его утверждению, половина, которая была у Лян, утрачена, потому что она ее выбросила. Он также обвинил бывшую жену в невыполнении материнских обязанностей и упрекнул в мстительности. Хуан также сообщил, что упокоиться в Тайцане было желанием Сяохуана.

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Суд отказал Лян в удовлетворении ее требований по причине отсутствия доказательств. Судья посоветовал обеим сторонам руководствоваться здравым смыслом и прийти к согласию ради светлой памяти их сына.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая приняла необычное решение бросить жизнь в большом городе и уехать в юго-западную часть страны, чтобы жить там в дикой природе. При этом она состоит в открытых отношениях с юношей из деревни неподалеку и родила от него дочь.

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      Антонина Черташ
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