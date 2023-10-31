Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:20, 31 октября 2023Путешествия

Россиянам стали доступны авиабилеты в Европу со скидкой

Авиакомпания Wizz Air запустила масштабную распродажу билетов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 25 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Акция однодневная и будет действовать только до конца вторника, 31 октября. Отмечается, что улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут до 15 января 2024 года.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Полеты лоукостером в европейские страны со скидкой стали доступны и россиянам. Wizz Air не летает в Россию, однако у лоукостера есть множество рейсов в Европу и на Ближний Восток из Кутаиси, Еревана, Баку, Бишкека и Самарканда.

При этом купить авиабилеты пользователи российских банковских карт смогут только через агрегаторы.

Ранее в октябре стало известно, что за девять месяцев 2023 года россияне совершили больше миллиона поездок в Грузию. О том, что туристы из России массово устремились в республику, сообщили в местной Национальной администрации туризма.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

      Пугачевой и Орбакайте разрешили оставить пирс на даче

      Комиссия Госдумы рекомендовала лишить полномочий двух депутатов из-за прогулов

      Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

      Валя Карнавал объяснила желание убрать наращенные волосы и уменьшить губы

      Европейский банк прекратит принимать рубли

      В Петербурге обсудили развитие города в соответствии с поручениями президента

      «Невидимый ребенок» с опасной мутацией родился со сломанными руками

      Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте

      Россиянам раскроют закулисные секреты Большого театра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости