Россияне массово устремились на отдых в страны Азии

Спрос россиян на отдых в Азии в бархатный сезон увеличился на 168 процентов

Россияне массово устремились в страны Азии — в бархатный сезон спрос на отдых в этом регионе среди граждан РФ увеличился на 168 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали аналитики «МегаФона», соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что поездки в Китай стали интересовать россиян в 10 раз чаще, в Таиланд — в 9 раз, в Индонезию — в 2,7 раза. Кроме того, авторы исследования отметили, что увеличение рейсов из Москвы в Коломбо также положительно сказалось на притоке туристов из России. Так, осенью 2023 года Шри-Ланку посетило почти в пять раз больше россиян, чем годом ранее.

«При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42 процента», — добавили аналитики.

В источнике также говорится, что в бархатный сезон 2023 года путешественники из России стали чаще выезжать за границу, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что российские граждане массово устремились в Турцию. За первые восемь месяцев 2023 года турпоток из РФ в республику вырос почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.