«МегаФон»: в бархатный сезон россияне устремились в Черногорию, Кипр и Италию

Россияне массово устремились в пять стран Европы в бархатный сезон. Об этом рассказали аналитики «МегаФона», соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Несмотря на общее снижение спроса у россиян на европейские направления, их интерес к Черногории возрос на 76 процентов в сравнении с прошлым годом. На втором месте оказался Кипр, куда захотели поехать на 43 процента больше российских отдыхающих. Третью строчку заняла Италия с результатом в 40 процентов.

В списке также значатся Великобритания (35 процентов) и Франция (25 процентов).

Ранее юрист Ирина Минина предупредила, что с началом бархатного сезона обычно всегда наступает период активности мошенников. Она перечислила наиболее популярные уловки злоумышленников, а также объяснила, как не встретить аферистов и сохранить деньги.

