Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника

В Челябинской области муж пожаловался на жену-учительницу, совратившую школьника

В Челябинской области мужчина пожаловался в полицию на жену-учительницу, которая совратила 15-летнего девятиклассника. Об этом сообщает Baza.

В заявлении житель Октябрьского района области указал, что жена привела школьника к ним домой, где по обоюдному согласию вступила с подростком в интимную связь.

В результате следователи возбудили в отношении 26-летней учительницы уголовное дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. При этом, по данным издания, обвиняемая продолжает работать в школе.

Ранее в Ирландии присяжные признали 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в сексе с 13-летним мальчиком.