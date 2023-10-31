Россиянин вернулся с ружьем после ссоры в якутском баре и выстрелил в обидчика

В Якутии россиянину дали срок за стрельбу в баре после ссоры

В Республике Саха (Якутия) к 10 годам колонии строгого режима приговорили 37-летнего жителя города Мирный. Об этом во вторник, 31 октября, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне у злоумышленника произошла ссора в городском баре с одним из посетителей. Решив отомстить, он съездил домой за ружьем и попросил друга отвезти его в заведение. Вернувшись в бар, он открыл огонь, произведя в обидчика два выстрела, после чего он сел в машину друга и скрылся с места преступления.

Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь раненого мужчины. Силовики начали поиск и вскоре вышли на подвозившего преступника друга, который дал им ложные сведения о его местонахождении.

Вскоре подозреваемый был задержан. В отношении его товарища возбудили уголовное дело по статье 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Ему обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

