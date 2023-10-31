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16:52, 31 октября 2023Силовые структуры

Россиянка планировала устроить теракт с помощью бомбы и попалась

В Запорожье возбудили уголовное дело о теракте в отношении местной жительницы

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта на территории Васильевского района Запорожской области в отношении 52-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщине вменяют участие в террористическом сообществе, покушение на теракт, а также незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывных устройств. Она была задержана сотрудниками полиции совместно с коллегами из ФСБ. Во время обысков в ее доме силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ).

По данным ведомства, подозреваемая по просьбе знакомого украинского военнослужащего передавала сведения о дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Кроме того, в прошлом году она получила от неизвестного СВУ, которое планировала использовать для совершения террористического акта.

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