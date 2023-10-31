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15:29, 31 октября 2023Мир

Словакия отвергла сокращение фондов ЕС для поддержки Украины

Премьер Фицо: Словакия против урезания фондов ЕС для поддержки Киева

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна отвергает урезание фондов Евросоюза (ЕС), предназначенных для Вишеградской группы, из-за поддержки Украины. Его цитирует ТАСС.

По его словам, государства Вишеградской группы, в которую входят Словакия, Чехия, Венгрия и Польша, имеют разное мнение об украинском конфликте, однако должны быть едины в вопросе пересмотра бюджета ЕС из-за поддержки Киева. «Прежде всего, если речь идет о деньгах [из фондов организации], предназначенных для фермеров и устранения социально-экономического неравенства между странами сообщества», — рассказал премьер.

Фицо подчеркнул, что сторонникам перечисления средств из целевых фондов ЕС не удастся провести пересмотр бюджета, если Вишеградская группа выступит против этого.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда ЕС. Кроме того, Словакия отказалась от военной помощи Киеву.

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