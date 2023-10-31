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09:19, 31 октября 2023Моя страна

Собака спасла рыбаков от голодного медведя на Курилах и попала на видео

Пес Белый отогнал голодного молодого медведя от рыбаков на Курильских островах

Собака отогнала голодного молодого медведя от людей на Курильских островах. Случившееся попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Трепанг ДВ».

На кадрах видно, как пес по кличке Белый срывается с места и с лаем бросается в сторону хищника, гуляющего по морскому берегу. В результате медведь убегает в сторону, а питомец возвращается к рыбакам.

«Мы уехали с путины в конце сентября с острова, сняли невода прибрежного лова в бухте, так как с октября штормить начинает, рыбы не было до октября. Медведи кругами ходили и к нам забирались», — поделились авторы ролика и добавили, что Белый уже не в первый раз спасает людей от медведей.

Ранее в фотоловушку в национальном парке «Башкирия» попал медведь, готовящийся к спячке. Упитанный хищник, облизываясь, медленно прогуливался по лесу, а затем лег на землю и прикрыл глаза.

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      Варвара Кошечкина
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