Собака спасла рыбаков от голодного медведя на Курилах и попала на видео
Собака отогнала голодного молодого медведя от людей на Курильских островах. Случившееся попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Трепанг ДВ».
На кадрах видно, как пес по кличке Белый срывается с места и с лаем бросается в сторону хищника, гуляющего по морскому берегу. В результате медведь убегает в сторону, а питомец возвращается к рыбакам.
«Мы уехали с путины в конце сентября с острова, сняли невода прибрежного лова в бухте, так как с октября штормить начинает, рыбы не было до октября. Медведи кругами ходили и к нам забирались», — поделились авторы ролика и добавили, что Белый уже не в первый раз спасает людей от медведей.
Ранее в фотоловушку в национальном парке «Башкирия» попал медведь, готовящийся к спячке. Упитанный хищник, облизываясь, медленно прогуливался по лесу, а затем лег на землю и прикрыл глаза.