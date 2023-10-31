Старую «Фабрику звезд» закрыла налоговая

Старую «Фабрику звезд» закрыла московская налоговая служба

Московская налоговая служба закрыла старую «Фабрику звезд». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что последний сезон шоу вышел на телеканале МУЗ-ТВ в 2017 году. Владельцами организации «3Д Мьюзик стар», выпускавшей программу, были Виктор Дробыш и Роман Скляр, который покинул бизнес после завершения съемок. Сам Дробыш решил закрыть убыточное ООО, однако разбирательства по кредитам и авторским правами затянули процесс, пока налоговая не закрыла «Фабрику звезд» окончательно.

При этом, авторские права на бренд «Фабрика звезд» остались у медиагруппы «Красный квадрат».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» в 2024 году. По словам директора ТНТ, телеведущей Тины Канделаки, передача будет называться «Новая Фабрика звезд». Она добавила, что кастинг в проект уже начался.

Позже продюсер Виктор Дробыш высказался о перезапуске «Фабрики звезд».