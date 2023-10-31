Трех бойцов украинской национальной гвардии приговорили за убийства гражданских

Украинских военных осудили пожизненно за стрельбу по жителям Мариуполя

В Донецкой народной республике трех военнослужащих национальной гвардии Украины приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за многочисленные убийства и покушения на жителей Мариуполя. Об этом во вторник, 31 октября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 12 по 19 марта 2022 года осужденные Денис Залевский, Евгений Кирис и Богдан Кашпрук находились на боевой позиции, расположенной на улице Казанцева в Мариуполе, откуда вели огонь по всем замеченным ими гражданским. Так они открыли огонь по трем мирным жителям из пулемета, в результате чего два человека погибли.

В другой день под огонь военных в течение дня попали три автомобиля с жителями города. Из этого погибли четыре человека, шесть смогли спастись из под обстрела.

Все трое были признаны судом виновными в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.