Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 31 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный поджег кафе коктейлем Молотова

В Ярославле мужчина поджег кафе при помощи коктейля Молотова и скрылся

Фото: Pixabay

В Ярославле неизвестный мужчина поджег кафе «Сквер 20/10» при помощи коктейля Молотова и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около двенадцати часов ночи поджигатель подбежал к заведению, кинул в окно стеклянную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся. В «Сквере 20/10» начался пожар, в результате которого пострадала одна посетительница. Ее госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Остальные посетители, 10 человек, были эвакуированы из горящего здания.

При этом МЧС по региону заявили 76.ru, что в пожаре никто не пострадал. В ведомстве рассказала, что горела летняя веранда на площади 60 квадратных метров.

Сейчас силовики ищут поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании закидали коктейлями Молотова виллу украинского блогера Анатолия Шария.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в Газе в третью фазу

      Блогерша раскрыла подписчикам загадку своего пирсинга в глазу

      Премьер Казахстана объяснил причину аварии на шахте в Карагандинской области

      Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

      Россиян предупредили о необходимости отложить покупку жилья

      Россиянам рассказали об увеличении ряда пособий

      Россиянин побывал в Северной Корее и назвал главные фейки о стране

      Смартфоны Huawei начали помечать приложение Google как вирус

      Наркокартель «Химпром» получал поддержку от Верховной Рады Украины

      Объемы переработки нефти в России резко выросли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости