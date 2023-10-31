В российском регионе неизвестный поджег кафе коктейлем Молотова

В Ярославле мужчина поджег кафе при помощи коктейля Молотова и скрылся

В Ярославле неизвестный мужчина поджег кафе «Сквер 20/10» при помощи коктейля Молотова и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около двенадцати часов ночи поджигатель подбежал к заведению, кинул в окно стеклянную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся. В «Сквере 20/10» начался пожар, в результате которого пострадала одна посетительница. Ее госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Остальные посетители, 10 человек, были эвакуированы из горящего здания.

При этом МЧС по региону заявили 76.ru, что в пожаре никто не пострадал. В ведомстве рассказала, что горела летняя веранда на площади 60 квадратных метров.

Сейчас силовики ищут поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании закидали коктейлями Молотова виллу украинского блогера Анатолия Шария.