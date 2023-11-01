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07:28, 1 ноября 2023Среда обитания

В США решили избавиться от дома звезды сериала «Друзья»

NY Post: на продажу выставлен дом Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дом, квартиру в котором снимала американская кинозвезда Дженнифер Энистон, выставили на продажу. Он находится в лос-анджелесском районе Лорел Каньон, пишет New York Post.

Комплекс стоимостью 2,6 миллиона долларов (242,4 миллиона рублей) с видом на океан был построен в 1936 году. Общая площадь участка составляет около 530 квадратных метров. В главном здании разместились две спальни, столовая с баром и гостиная, обогреваемая камином. Кухня соединена с внутренним двориком. Есть камины и в гостевом доме-шалаше. Также рядом располагается бунгало и бассейн с пристройкой.

Энистон проживала здесь во время съемок в прославившем ее сериале «Друзья». Ранее ее коллега по ситкому Кортни Кокс избавилась от своей недвижимости в Лос-Анджелесе из-за творившихся там паранормальных явлений. Призраков видела бывшая хозяйка дома, друзья Кокс и курьер.

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      Виктория Клабукова
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