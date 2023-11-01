Байден заявил о возможности для американских граждан покинуть Газу

Президент США Байден: американские граждане смогут покинуть Газу в ближайшие дни

Американские граждане смогут покинуть сектор Газа в ближайшие дни, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря лидирующей роли США мы гарантировали свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня, а в последующие дни смогут уехать еще больше человек», — заявил американский лидер.

Он также почеркнул, что США не прекратят работу по освобождению своих граждан в регионе.

Ранее стало известно, что администрация Байдена настаивает на гуманитарной паузе в военной кампании Израиля в секторе Газа. По данным телеканала NBC News, американские власти поддерживают идею приостановки израильского наступления на неопределенное время, чтобы позволить Газе получить больше помощи и помочь тем, кто пытается безопасно покинуть анклав.