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20:51, 1 ноября 2023Мир

Байден заявил о возможности для американских граждан покинуть Газу

Президент США Байден: американские граждане смогут покинуть Газу в ближайшие дни

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Американские граждане смогут покинуть сектор Газа в ближайшие дни, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря лидирующей роли США мы гарантировали свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня, а в последующие дни смогут уехать еще больше человек», — заявил американский лидер.

Он также почеркнул, что США не прекратят работу по освобождению своих граждан в регионе.

Ранее стало известно, что администрация Байдена настаивает на гуманитарной паузе в военной кампании Израиля в секторе Газа. По данным телеканала NBC News, американские власти поддерживают идею приостановки израильского наступления на неопределенное время, чтобы позволить Газе получить больше помощи и помочь тем, кто пытается безопасно покинуть анклав.

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      Максим Габриелян
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