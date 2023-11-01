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17:52, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Бородина посоветовала обратиться к психологу некоторым подписчикам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Бородина обратилась к пользователям сети, критикующим ее внешность, с предложением обратиться к психологу. Ответ хейтерам она опубликовала в своем Telegram-канале.

Бородина отреагировала на критику ее внешности, которую она получила под опубликованным ранее видео с ее танцем. «Зачем так постоянно открывать рот», «Ужас, что с губами», «Рот, извините меня, как куриная жопа», — написали комментаторы.

Телеведущая призвала хейтеров задуматься, почему они так реагируют на ее обычную публикацию. Она предположила, что у людей, оставляющих такие комментарии, могут быть собственные нерешенные проблемы с психикой. «Дело не в моем теле, а в вашей голове не совсем здоровой, и ее надо обязательно лечить у психолога», — заключила ведущая.

Ранее Бородина рассказала о конфликтах с журналисткой Ксений Собчак. Телеведущая в шутку назвала ее своим «незакрытым гештальтом», так как у них долгое время продолжается перепалка из-за внешности.

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