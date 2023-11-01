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18:17, 1 ноября 2023Силовые структуры

Детскому продюсеру дали срок за развратные действия в отношении шести малолетних

В Москве детскому продюсеру Разумовскому дали 13 лет за развратные действия

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы 64-летнего мужчину, совершившего развратные действия в отношении малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Осужденного признали виновным в двух эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста») и трех — по части 3 статьи 135 («Развратные действия в отношении двух и более лиц») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и десять месяцев и запретом на занятие педагогической деятельностью сроком на 15 лет. По данным следствия, в период с 2010 по 2021 год обвиняемый занимал должность сотрудника организации по развитию детского творчества. Используя свои профессиональные навыки, он знакомился с шестью малолетними, а затем совершал в отношении них действия сексуального характера.

Речь идет о детском музыкальном продюсере Александре Разумовском, уточняет РЕН ТВ. По данным издания, создатель коллектива «Фортуна-шоу» под разными предлогами приглашал потерпевших к себе на дачу или в квартиру и развращал.

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