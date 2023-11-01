Экс-сотрудников российского банка осудили за присвоение сотен миллионов рублей

Суд в Москве отправил в колонию экс-сотрудников банка за присвоение 625 млн руб.

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении четырех бывших сотрудников ПАО «Банк Екатерининский» по делу о присвоении свыше 625 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, Эдуард Будишевский получил десять лет колонии, Александр Бахматов — восемь, Елена Панева — шесть, Кира Козадаева — четыре. Их признали виновными по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Судом установлено, что осужденные за период с января 2003 года по март 2016 года, используя служебное положение, похитили денежные средства в размере свыше 625 миллионов рублей у ПАО «Банк Екатерининский». Соучастники выдавали технические кредиты для 35 подконтрольных организаций, а затем изымали с их счетов полученные деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.