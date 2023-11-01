Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 1 ноября 2023Мир

В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

Посол Викторов: пять-шесть граждан России удерживаются ХАМАС в Газе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Пять-шесть граждан России удерживаются ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС (...). Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — рассказал дипломат.

По его словам, Москва передала свои обеспокоенности контактам, с которыми работает российская сторона. Викторов обратил внимание на конструктивное взаимодействие России и Израиля по данному вопросу.

26 октября член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук прибыл в Россию. На встрече с представителями радикального палестинского движения ХАМАС в Москве стороны обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа и освобождение захваченных исламистской группировкой российских граждан.

Контакты с представителями ХАМАС состоялись также в Катаре. В частности, замглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что встретился в Дохе с политическим руководителем радикального движения ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Любимого депутата Жириновского лишили мандата в Госдуме. Почему Власов обвиняет в этом руководство ЛДПР?

      В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

      В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

      Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

      Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видео

      Российским школьникам предложили поступить в вуз без экзаменов

      В Финляндии конфисковали российские бренды

      Звезду «Игры престолов» заметили целующейся с английским аристократом

      Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

      Фильм «Вышка» станет франшизой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости