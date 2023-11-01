В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

Посол Викторов: пять-шесть граждан России удерживаются ХАМАС в Газе

Пять-шесть граждан России удерживаются ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС (...). Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — рассказал дипломат.

По его словам, Москва передала свои обеспокоенности контактам, с которыми работает российская сторона. Викторов обратил внимание на конструктивное взаимодействие России и Израиля по данному вопросу.

26 октября член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук прибыл в Россию. На встрече с представителями радикального палестинского движения ХАМАС в Москве стороны обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа и освобождение захваченных исламистской группировкой российских граждан.

Контакты с представителями ХАМАС состоялись также в Катаре. В частности, замглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что встретился в Дохе с политическим руководителем радикального движения ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников.