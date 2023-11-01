Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

В ДНР осудили инспектора погранслужбы Украины, расстрелявшего мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 27 годам лишения свободы 30-летнего инспектора пограничной службы высшей категории — начальника отделения пограничной службы Украины Сергея Ростовского за расстрел двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ростовский признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 26 марта фигурант на боевой позиции в Мариуполе семь раз выстрелил в передвигавшихся на мотороллере двух мирных граждан. Они не выжили.