Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

Психолог Булгакова: отказ от еды и переедание говорят о проблемах с психикой

Отклонения в здоровом отношении к питанию выдают ментальные проблемы, рассказала психолог Екатерина Булгакова. О расстройствах пищевого поведения (РПП), выдающих проблемы с психикой, она поговорила с изданием «Доктор Питер».

«Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии», — рассказала Булгакова. У людей, которые стремятся следовать навязанным идеалам красоты и непременно быть худыми, объяснила она, образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. Например, по-настоящему худая девушка может называть себя толстой.

Второй группой таких синдромов она назвала неконтролируемые приемы пищи и привычку к перееданию. По словам Булгаковой, люди в основном «заедают» одни и те же проблемы. «Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают», — сказала она.

Булгакова добавила, что люди, у которых есть эти патологии, либо воспринимают еду в качестве врага, либо получают от нее временное облегчение. Однако в обоих случаях еда как будто бы начинает руководить жизнью человека, заключила психолог.

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