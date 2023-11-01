Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:35, 1 ноября 2023Забота о себе

Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

Психолог Булгакова: отказ от еды и переедание говорят о проблемах с психикой

Фото: Unsplash

Отклонения в здоровом отношении к питанию выдают ментальные проблемы, рассказала психолог Екатерина Булгакова. О расстройствах пищевого поведения (РПП), выдающих проблемы с психикой, она поговорила с изданием «Доктор Питер».

«Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии», — рассказала Булгакова. У людей, которые стремятся следовать навязанным идеалам красоты и непременно быть худыми, объяснила она, образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. Например, по-настоящему худая девушка может называть себя толстой.

Второй группой таких синдромов она назвала неконтролируемые приемы пищи и привычку к перееданию. По словам Булгаковой, люди в основном «заедают» одни и те же проблемы. «Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают», — сказала она.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Булгакова добавила, что люди, у которых есть эти патологии, либо воспринимают еду в качестве врага, либо получают от нее временное облегчение. Однако в обоих случаях еда как будто бы начинает руководить жизнью человека, заключила психолог.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла россиянам главный минус интервального голодания. Она отметила, что данный процесс должен происходить под наблюдением врача-диетолога, и заявила, что данный режим питания не подходит людям с расстройством пищевого поведения.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон приехал на переговоры в Казахстан. Почему президент Франции решил обратиться к одному из союзников России?

      Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости