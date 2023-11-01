Ценам на один тип недвижимости в России предрекли снижение

Аналитик Репченко предрек падение цен на «вторичку» на 10 процентов

В конце октября Центральный Банк России вновь увеличил ключевую ставку. Опрошенные «Лентой.ру» эксперты сошлись во мнении, что цены на вторичном рынке недвижимости после решения регулятора могут резко снизиться.

По мнению руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, очередное повышение ключевой ставки вряд ли приведет к такому же всплеску спроса, как в предыдущие разы. Дело в том, что стоимость ипотеки и до последнего повышения находилась на абсолютно заградительном для подавляющего большинства ипотечников уровне.

«На фоне дорогой ипотеки снижение спроса в ближайшие месяцы продолжится, однако цены до нового года, скорее всего, будут топтаться на месте. Рынок недвижимости по своей природе инертен – продавцам потребуется время на осознание того, что покупатели ушли всерьез и надолго. Но в перспективе ближайшего года стоимость метра на "вторичке" может упасть на 10 и более процентов, как за счет торга, так и снижения цен в объявлениях», — полагает аналитик.

Согласилась с ним и исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева. Собеседница «Ленты.ру» отметила, что после повышения ключевой ставки и вслед за этим рыночных ипотечных ставок будет стагнация и падение спроса на рынке апартаментов и на вторичном рынке. «Здесь не действуют льготные программы субсидирования, поэтому на этих рынках цены пойдут вниз», — сказала она.

По словам Подкидышевой, частично спрос с этих рынков будет перетекать на первичный рынок, на котором большая часть сделок проходит с использованием льготных ипотечных программ и субсидированной ипотеки. «Так что на этом рынке цены продолжат умеренный рост, который будет связан с ростом спроса», — заверила эксперт.

Риелтор Валентина Еробейкина сообщила, что не ожидает большого падения. Новостройки продолжат дорожать, потому что это единственная возможность для населения купить квартиру по адекватной ставке. Продавцы ликвидной недвижимости уйдут с рынка до лучших времен. А вот старое жилье советской постройки будет быстрее падать в цене. «Те, кому нужно продать, все же станут уступать на 5-10 процентов максимум», — поделилась она.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков сообщил, что рост ключевой ставки в России может привести к подорожанию аренды недвижимости.

