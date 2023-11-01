Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:31, 1 ноября 2023Экономика

Некоторым россиянам подняли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 1 ноября 2023 года у некоторых категорий россиян выросли пенсии, напоминают «Известия».

Это касается тех граждан, которые к ноябрю достигли возраста 80 лет или установили инвалидность. Размер доплаты для этих категорий составит 100 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7567,33 рубля.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которые трудились членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Также доплату получат некоторые категории горных рабочих. Это коснется тех, кто трудился полный рабочий день добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет, либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Размер доплаты в этом случае индивидуален и зависит, в том числе, от среднемесячного заработка и стажа.

Как отмечала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, для шахтеров прибавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысячи рублей. Также пенсия вырастет у тех, кто работал в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему. При переезде в другой регион доплата не изменится, добавила экономист.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

      42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

      В ВСУ объяснили провал контрнаступления

      Умерла российская актриса Марина Москаленко

      В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

      В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

      Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

      Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

      Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

      Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости