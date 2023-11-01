Некоторым россиянам подняли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии

С 1 ноября 2023 года у некоторых категорий россиян выросли пенсии, напоминают «Известия».

Это касается тех граждан, которые к ноябрю достигли возраста 80 лет или установили инвалидность. Размер доплаты для этих категорий составит 100 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7567,33 рубля.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которые трудились членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Также доплату получат некоторые категории горных рабочих. Это коснется тех, кто трудился полный рабочий день добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет, либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Размер доплаты в этом случае индивидуален и зависит, в том числе, от среднемесячного заработка и стажа.

Как отмечала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, для шахтеров прибавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысячи рублей. Также пенсия вырастет у тех, кто работал в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему. При переезде в другой регион доплата не изменится, добавила экономист.