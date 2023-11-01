Оксана Самойлова ответила на слухи о пластике ягодиц

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила на слухи о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в интервью Super.

35-летняя знаменитость опубликовала серию сторис с отдыха на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных кадрах она показала фигуру в бикини. Многочисленные поклонники заподозрили жену рэпера Джигана в увеличение ягодиц посредством хирургического вмешательства.

Самойлова заверила фанатов, что на самом деле ее фигура — результат ежедневных тренировок. «Если бы были импланты, я бы сказала сама об этом в соцсетях. Просто много тренировалась, особенно последние пару недель перед отъездом. Мы снимали марафон, и я там занималась по девять часов каждый день. Не буду тренироваться — не будет попы», — уточнила она.

В сентябре Оксана Самойлова сняла искусственные волосы и назвала свою внешность ужасной. «Я наращиваю волосы лет 15. Но я практически готова морально снять наращивание и лечить свои», — призналась звезда.