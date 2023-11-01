Панин похвастался американским паспортом на фоне украинского флага

Актер Панин продемонстрировал американский паспорт на фоне украинского флага

Актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) выложил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой он держит американский паспорт.

При этом на кадре актер стоит на фоне украинского флага. «Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — написал Панин под публикацией.

Однако в комментариях под фотографией некоторые пользователи соцсети усомнились в том, что актер получил американское гражданство.

Ранее Панин сообщил, что переехал в США из Испании. 46-летний артист опубликовал фотографию, на которой он позирует на улицах Сан-Франциско.

В сентябре стало известно, что Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Ночью актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице, тем самым разбудив местных жителей. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые увезли Панина сначала в участок, а затем — в вытрезвитель.