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20:35, 1 ноября 2023Силовые структуры

Работники российского маркетплейса похитили со склада товаров на миллионы рублей

Трое сотрудников маркетплейса украли со склада в Коледино товаров на 5 млн руб.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские в Подольске задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на пять миллионов рублей с одного из складов крупного российского маркетплейса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

Злоумышленниками оказались сотрудники организации в возрасте от 24 до 43 лет. Одного из них задержали при выезде со склада с очередной партией краденого имущества, а двух других — по местам их проживания. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 30 и статье 158 («Подготовка к краже»), а также статье 158 («Кража») УК РФ.

По информации ведомства, задержанные складывали похищенный товар в гофрированные трубы и загружали в автомобиль, выезжающий с территории склада в Коледино. По пути они перегружали имущество в свою машину, а затем продавали. По словам представителя маркетплейса, за все время злоумышленники успели похитить более 1500 сменных кассет для бритья, 28 пачек подгузников и пытались украсть еще около 4000 экземпляров туши для ресниц. Часть похищенного сотрудники правоохранительных органов изъяли во время обыска в одной из квартир.

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