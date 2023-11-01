Россиянин связал любовницу и украл у нее 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина украл у любовницы 200 тысяч рублей во время ролевых игр

В Екатеринбурге полиция задержала 37-летнего жителя Тюмени, который во время ролевых игр раздел, связал и ограбил 36-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает Ura.ru.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его отправили под стражу. Ранее тюменец был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы.

По данным издания, мужчина украл у любовницы 200 тысяч рублей, а потом избил ее и скрылся. Силовики выяснили, что он знакомился с девушками в социальных сетях, приезжал к ним домой, где связывал и воровал ценные вещи. Теперь полиция ищет других пострадавших от действий обвиняемого.

Ранее в Тамбовской области суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 52-летнего местного жителя, который под видом полицейского избил и ограбил пенсионера.