Российским школьникам предложили поступить в вуз без экзаменов

Открыта регистрация на олимпиаду для школьников «Технокубок»

Российских школьников приглашают поучаствовать в олимпиаде «Технокубок», которая пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году мероприятие организовано при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 8-11 классов. Отборочный туры запланированы на три дня: 26 ноября, 17 декабря и 14 января. Школьники могут поучаствовать в олимпиаде в любой из дней и даже несколько раз. Финальный этап состоится 17 марта.

Победители и призеры «Технокубка» имеют право либо получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике, либо поступить в университет без экзаменов. Помимо этого, они смогут претендовать на подписку от VK Education.

«"Технокубок" — это не только отличная возможность проверки и демонстрации своих знаний и умений, но и первый шаг к осуществлению своей мечты — обучению в топовом вузе страны, одним из которых является МГТУ им. Н.Э. Баумана», — заявил директор центра «Приемная комиссия» МГТУ им Н.Э. Баумана Иван Сидельников.

Регистрация на участие открыта на официальном сайте олимпиады.

