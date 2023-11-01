Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:07, 1 ноября 2023Из жизни

Сотрудницу школы уволили за секс в учительской

Фото: Ai Nhan / Unsplash

В Великобритании уволили сотрудницу школы, якобы рассказавшую ученицам о сексе в учительской. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Рексем в Уэльсе. Четыре школьницы 13 и 14 лет утверждали, что однажды встретили сотрудницу школы Линдси Дэвис возле магазина и спросили ее, есть ли у нее бойфренд. В ответ та якобы рассказала им, что занималась сексом. Позднее она, как утверждают девочки, уточнила, что это случилось в учительской.

Разговоры школьниц услышали одноклассники и рассказали об этом учителю. После этого руководство школы начало расследование. Дэвис заявила, что никогда не говорила ничего подобного в присутствии учеников. «Я бы не стала обсуждать такое даже с собственной матерью, не говоря уж о 14-летних девочках», — сказала она.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Несмотря на это, руководство школы признало утверждения очевидцев правдоподобными. Дэвис обвинили в непрофессиональном поведении и уволили.

Ранее сообщалось, что в Ирландии присяжные признали 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в двух случаях «непристойного нападения на ребенка». По версии обвинителей, преступления были совершены в 1985 году, когда учительнице было 24 года, а пострадавшему — 13 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

      Минобороны Украины уличили в краже миллионов долларов на еде

      Западу напомнили о предупреждении России насчет войны в Евразии

      В США раскрыли ужасную правду об Украине и США

      Российский школьник попал в больницу из-за мести тренера по боксу

      Названа причина остановки контрнаступления ВСУ

      В ДНР рассказали о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

      Сотрудницу школы уволили за секс в учительской

      Блинкен рассказал о будущем сектора Газы

      42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости