Сотрудницу школы уволили за секс в учительской

В Великобритании уволили сотрудницу школы, якобы рассказавшую ученицам о сексе в учительской. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Рексем в Уэльсе. Четыре школьницы 13 и 14 лет утверждали, что однажды встретили сотрудницу школы Линдси Дэвис возле магазина и спросили ее, есть ли у нее бойфренд. В ответ та якобы рассказала им, что занималась сексом. Позднее она, как утверждают девочки, уточнила, что это случилось в учительской.

Разговоры школьниц услышали одноклассники и рассказали об этом учителю. После этого руководство школы начало расследование. Дэвис заявила, что никогда не говорила ничего подобного в присутствии учеников. «Я бы не стала обсуждать такое даже с собственной матерью, не говоря уж о 14-летних девочках», — сказала она.

Несмотря на это, руководство школы признало утверждения очевидцев правдоподобными. Дэвис обвинили в непрофессиональном поведении и уволили.

Ранее сообщалось, что в Ирландии присяжные признали 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в двух случаях «непристойного нападения на ребенка». По версии обвинителей, преступления были совершены в 1985 году, когда учительнице было 24 года, а пострадавшему — 13 лет.