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17:09, 1 ноября 2023Мир

Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября нанесла удары по 11 тысячам целей в секторе Газа.

«С начала войны Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 11 тысячам целям, которые принадлежали террористическим организациям в секторе Газа», — стало известно из публикации.

7 октября израильская армия сообщила, что боевики радикального движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.

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      Глеб Бажуткин
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