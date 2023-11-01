Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября нанесла удары по 11 тысячам целей в секторе Газа.

«С начала войны Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 11 тысячам целям, которые принадлежали террористическим организациям в секторе Газа», — стало известно из публикации.

7 октября израильская армия сообщила, что боевики радикального движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.