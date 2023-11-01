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09:14, 1 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 31 рейс

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 1 ноября, произошла отмена и задержка 31 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 4 воздушных судов, еще 4 рейса отменили. Во Внуково тем временем перенесли 4 авиарейса, 5 — отменили. В Шереметьево задержали 13 рейсов, 1 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре летевший на Алтай самолет российской авиакомпании «Сибирь» начали экстренно снижать из-за неполадок. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в Горно-Алтайск, в среду, 25 октября.

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      Зарина Дзагоева
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