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07:50, 1 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о бегстве украинских военных со своих позиций

Марочко: военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на купянском направлении

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Украинские военные все чаще бегут со своих позиций на купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Такое поведение зафиксировано у населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

По его словам, украинские бойцы зачастую переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть зону боевых действий в темное время суток.

Накануне Минобороны России сообщило, что было отражено пять атак ВСУ, противник понес серьезные потери — до 60 человек убитыми, четыре танка и прочую бронетехнику.

Ранее Марочко говорил, что украинские военные все чаще прибегает к тактике имитационных штурмов, чтобы отвлечь внимание российской армии.

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      Марина Совина
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