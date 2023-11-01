В ЛНР рассказали о бегстве украинских военных со своих позиций

Марочко: военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на купянском направлении

Украинские военные все чаще бегут со своих позиций на купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Такое поведение зафиксировано у населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

По его словам, украинские бойцы зачастую переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть зону боевых действий в темное время суток.

Накануне Минобороны России сообщило, что было отражено пять атак ВСУ, противник понес серьезные потери — до 60 человек убитыми, четыре танка и прочую бронетехнику.

Ранее Марочко говорил, что украинские военные все чаще прибегает к тактике имитационных штурмов, чтобы отвлечь внимание российской армии.