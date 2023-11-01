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02:33, 1 ноября 2023Мир

Во Франции назвали провальным визит Макрона на Ближний Восток

Le Figaro: поездка Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Ближний Восток оказалась провальной. Таким мнением поделился обозреватель Николя Бавере в статье для французского издания Le Figaro.

По его словам, визит главы государства в регион вновь подтвердил дипломатическую деградацию Франции. «Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско», — утверждает журналист.

Он обратил внимание, что французский лидер регулярно менял свою позицию при общении с разными собеседниками. По этой причине, считает Бавере, ему не удалось достичь дипломатического успеха.

24 октября стало известно о прибытии Макрона в Израиль с визитом солидарности. Президент Франции также намерен провести встречу с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

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      Марина Совина
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