Во Франции назвали провальным визит Макрона на Ближний Восток

Le Figaro: поездка Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Ближний Восток оказалась провальной. Таким мнением поделился обозреватель Николя Бавере в статье для французского издания Le Figaro.

По его словам, визит главы государства в регион вновь подтвердил дипломатическую деградацию Франции. «Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско», — утверждает журналист.

Он обратил внимание, что французский лидер регулярно менял свою позицию при общении с разными собеседниками. По этой причине, считает Бавере, ему не удалось достичь дипломатического успеха.

24 октября стало известно о прибытии Макрона в Израиль с визитом солидарности. Президент Франции также намерен провести встречу с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.