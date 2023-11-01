Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

«Ъ»: двое российских военных признались в убийстве девяти человек в Волновахе

Российские военнослужащие-контрактники, задержанные по подозрению в расправе над семьей из девяти человек в поселке Волноваха (ДНР), признались в преступлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Коммерсантъ».

Тела всех девяти членов семьи обнаружили в их доме утром 28 октября. Преступники лишили жизни пятилетнего мальчика, его девятилетнюю сестру, их родителей, 51-летнюю бабушку с 53-летним дедушкой и приехавших в гости дядю детей, его супругу и ее родного брата. Контрактники признались, что изначально хотели расправиться только с мужчинами.

Однако в итоге они расправились и с детьми: по словам подозреваемых, это произошло из-за темноты, а также нежелания оставлять свидетелей.

Со всеми членами семьи расправились в их собственных кроватях, пока они спали. Судя по всему, гости (дядя, его жена и ее брат) изначально не собирались оставаться на ночлег — они спали вповалку, в повседневной одежде. Каждому из потерпевших, включая детей, уже после расстрела сделали контрольный выстрел в голову Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Подозреваемые могли использовать оружие спецназа

Как пишет «Коммерсантъ», подозреваемые в расправе над семьей в Волновахе могли использовать специальные автоматы «Вал» или винтовки «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы — это оружие будет направлено на экспертизу.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Автомат специальный «Вал» был разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС «Винторез». Это легкое (вес всего 2,5 килограмма) и бесшумное оружие, в котором предусмотрена возможность использования как снайперских, так и бронебойных патронов.

«Вал» состоит на вооружении подразделений специального назначения и использовался, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.

К трагедии в Волновахе мог привести алкоголь

Некоторые из жителей Волновахи предположили, что причиной преступления стал конфликт, который разгорелся между главой семейства, 53-летним Эдуардом Капканцем, и военными вечером накануне преступления. Якобы нетрезвые военные приехали в районный магазин за водкой — и «их визит не понравился покупателям из местных». Но есть и другие версии.

По некоторым данным, мужчина занимался торговлей спиртным и конфликт возник на этой почве. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Один из подозреваемых был соседом расстрелянной семьи

Поскольку в ДНР практически нет системы видеонаблюдения, поиск подозреваемых был крайне затруднен — соседи семьи ничего не видели и не слышали. К моменту обнаружения тел давность расправы составляла 8-10 часов, что позволяло предположить — преступление совершено около 3-4 часов ночи.

Возле дома с телами потерпевших нашли следы шин, схожих с шинами мотоцикла или квадроцикла. Гильзы, обнаруженные в доме, имели разные клейма (маркировку), но часть из них явно была из армейских поставок источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

По словам источника, сразу после обнаружения тел на место приехали руководство местной прокуратуры, СКР, а также командование нескольких воинских частей. Около двух часов дня 29 октября неожиданно появились ориентировки на подозреваемых, в которых фигурировали бело-красный мотоцикл и фотография неизвестного происхождения.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Как рассказали источники «Коммерсанта», один из подозреваемых арендовал комнату неподалеку от дома семьи и хранил мотоцикл во дворе — он был задержан первым. А сутки спустя задержали и его вероятного сообщника.

Задержанных контрактников отправили в СИЗО

Известно, что задержанные контрактники приехали в ДНР с Дальнего Востока. Республиканское управление Следственного комитета России (СКР) уже запросило документы задержанных у военной части: после подтверждения их статуса дело передадут военному следствию.

Обоих подозреваемых отправили в СИЗО на месяц, причем для этого не потребовалось решение суда. Дело в том, что СКР в условиях военного положения, введенного на новых российских территориях, уполномочен делать это самостоятельно.

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